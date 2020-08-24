الأنواء الجوية : ثلاث هزات أرضية في محافظة السليمانية

2020/08/24 | 10:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت وزارة النقل، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية ثلاث هزات أرضية في قضاء كلار بمحافظة السليمانية إحداها تم الشعور بها.وبحسب بيان تلقت المستقلة نسخة منهاليوم الاثنين ، وبينت مراصد الهيئة أن “الهزة الأولى في تمام الساعة (10:17:34)صباح الأحد وبقوة (3،1) درجة على مقياس رختر، والثانية بدرجة(3،3) درجة في تمام […]

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