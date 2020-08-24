مصرف الرافدين : شمول منتسبي قيادة شرطة بغداد بالسلف الشخصية

2020/08/24 | 10:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي قيادة شرطة بغداد ومديرية شؤون الأحوال والجنسية العامة المقر وكلية الشرطة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.واشار الى انه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans“.[…]

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