2020/08/24 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، صباح الاثنين، (24 آب 2020)، إلى إسرائيل في مستهل جولة في الشرق الأوسط تستمر خمسة أيام، يثير خلالها مسألة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة الأميركية، كان وزير الخارجية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يصل الى اسرائيل وسط ترجيحات بوجود إتفاقية تطبيع جديدة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يصل الى اسرائيل وسط ترجيحات بوجود إتفاقية تطبيع جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).