2020/08/24 | 10:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور العراقية، ان العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور بعد ان كان يحتل المرتبة الأولى.

وقال مستشار الشركة، كامل الدليمي، إن العراق يمتلك 629 صنفا من التمور موزعة على 21 مليون نخلة، مشيرا إلى أن تراجع انتاج العراق يعود الى تدني أسعار التمور وضعف الصناعة التحويلية .





وأضاف أن الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور اعتمدت الية جديدة لتسعير التمور وهي 1.5 مليون دينار للطن الواحد من للتمور، بينما مليون دينار للطن الواحد من نوع التمر الزهدي.





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