غوغل ستعلن قريبا عن جهازان جديدان من Android TV

2020/08/24 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….ظهر جهازان جديدان من أجهزة شركة غوغل في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وكما تلاحظ التقارير، يبدو أنهما مرتبطان بمنتج (Android TV) الجديد الذي قيل: إنه كان قيد التطوير لفترة من الوقت.وفي حال كان الأمر صحيحًا، فإن الإيداعات الجديدة تشير إلى أن شركة غوغل تستعد أخيرًا لإصدار المنتج قريبًا.وقبل أن يتم […]

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