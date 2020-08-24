2020/08/24 | 10:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشفت وثيقة حصلت عليها “المستقلة” اليوم الاثنين ، تتضمن تحديد أجور الدراسة المسائية في الجامعات للعام الدراسي 2020- 2021، وتوقيتات الدوام، فيما منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات صلاحية تخفيض الأجور بنسبة لا تزيد عن 10%.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تحدد أجور الدراسة المسائية في الجامعات للعام 2020- 2021 .وثيقة first appeared on وكالة الصحافة المستقلة.

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