وزير الشباب والرياضة يبحث مع العنكوشي إمكانية إستثمار ملعب الديوانية

2020/08/24 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مكتبه ، رئيس نادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي ، للتباحث في جملة من الامور التي تتعلق بـ أندية الديوانية وواقع الحركة الرياضية فيها وملفي الاحتراف والاستثمار.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان :"درجال أكد للعنكوشي بأن الوزارة تدعم جميع الافكار الخلاقة الجديدة التي تصب في مصلحة الحركتين الرياضية والشبابية".

وجرى خلال اللقاء بحث امكانية استثمار ملعب الديوانية والاستفادة منه لخدمة الحركة الرياضية في المحافظة بصورة عامة .

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