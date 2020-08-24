2020/08/24 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السجن 15 عاماً لموظف اختلس مليار ونصف من أموال إعمار نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السجن 15 عاماً لموظف اختلس مليار ونصف من أموال إعمار نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).