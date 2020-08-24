السجن 15 عاما لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى

2020/08/24 | 10:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قرار حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ"اختلاسه" مليار دينار ونصف المليار م...

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