النزاهة :السجن 15 عاماً لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى

2020/08/24 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

كشفت هيأة النزاهة،اليوم الاثنين،صدور قرار حكم بالسجن 15 عاماً لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى.

وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"الدائرة أشارت،في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى إقدام المُدان على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) مليار دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها".

واضاف،أن" محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيأة النزاهة المتضمن مخالفات في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمِّن مقصريَّة المدان وإحالته إلى القضاء، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة".

واوضح البيان أن"المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحقِّ المدان وفق أحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات،وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق لمجلس محافظة نينوى بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية".

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