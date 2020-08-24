2020/08/24 | 10:49 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 24 أغسطس 2020 | 10:44 صباحاً | عدد القراءات : 6

الكويت تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين

اعلن رئيس جمعية الصيادين في قضاء الفاو بالبصرة، ان خفر السواحل الكويتية صادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين في المياه الاقليمية.

وقال بدران عيسى، إن "خفر السواحل الكويتية تصادر ثلاثة زوارق لصيادين عراقيين في المياه الاقليمية"، لافتا إلى "تسليم 21 صيادا الى القاعدة البحرية في ام قصر".

وأضاف: "ندين الاعتداءات المتكررة على الصياديين العراقيين في مياه الخليج وسط سكوت الحكومة العراقية"

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