التربية : تحدد الأول من أيلول موعدا لامتحان السادس الإعدادي

2020/08/24 | 10:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلن مدير التقويم والامتحانات في وزارة التربية نعمة الحربي ، المباشرة بإعداد النماذج الخاصة بأسئلة الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي التي من المقرر أن تُجرى في الأول من أيلول المقبل، مشيراً إلى الابتعاد عن الاسئلة الخارجية أو المعقدة.وقال الحربي في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “مديريته باشرت إعداد […]

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