الطعام الملوث يسبب التهاب مزمن عن طريق جرثومة المعدة

2020/08/24 | 10:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تسبب بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري والتي تسمى جرثومة المعدة التهابًا مزمنًا في جدار المعدة وعدم القدرة على تناول الطعام مما يؤثر على صحة الجسم، وقد يكون الإصابة بجرثومة المعدة نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث، لذلك ينصح دائما بعدم تناول الطعام خارج المنزل والاهتمام بنظافته.وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن هناك بعض العلامات التي […]

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