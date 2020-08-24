برشلونة سيتعاقد مع ديبالا اذا قرر ميسي الرحيل

2020/08/24 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تدرس إدارة نادي برشلونة، خيار التعاقد مع نجم يوفنتوس، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، ليكون بديلا لمواطنه ليونيل ميسي، في حال رحل الأخير عن النادي الكتالوني.ووفقا لصحيفة “tuttosport” الإيطالية، فإن ديبالا، قد ينضم إلى برشلونة، الذي يبحث بالفعل عن مهاجم لخلافة نجم الفريق، ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل.[…]

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