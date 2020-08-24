6 قتلى وعشرات المفقودين جراء السيول في شمال تركيا

2020/08/24 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، أن عدد الوفيات جراء السيول بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد، ارتفع إلى 6 أشخاص في وقت متأخر، أمس الأحد، مع استمرار البحث عن عشرة مفقودين.

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