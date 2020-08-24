نائب عن دولة القانون يحذر من أزمة مائية تضرب العراق بسب ’حرب المياه’

2020/08/24 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي، الاثنين، من أزمة مائية تواجه العراق، فيما طالب الحكومة الحكومة باستخدام الملف الاقتصادي للضغط عليهم لضمان حصة العراق المائية.

وياتي ذلك بعد انخفاض مناسيب نهري سيروان والزاب من قبل الجانب الإيراني.



وذكر البعيجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020)، أن "دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير وهذا الامر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق على اراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا".

وأوضح، أن "ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية أمر خطير جدا وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي إلى كارثة إذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة لايمكن أن يستمر السكوت أو التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا".

وأضاف، أن "على الحكومة العراقية التحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لايتحمل ازمة اخرى اذا ما استمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا".

وتابع، "نأمل من الحكومة العراقية ان يكون موقفها سريعا بالتعامل مع دول المنبع واستخدام الملف الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان عدم قطع حصتنا المائية باسرع وقت حتى لايستمر هذا التجاوز اكثر لانه امر خطير ولايتحمل اي تأجيل او تهاون حتى وان كنا مقبلين على فصل الشتاء يجب التعامل مع ملف المياه بشكل جاد مع دول المنبع والضغط عليها لمصلحة بلدنا".

ورصدت وزارة الموارد المائية، السبت، انخفاضاً في مناسيب نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني، بنسبة وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (22 آب 2020) إن "الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربندخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة وسيتسبب بضرر كبير للعراق خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك ، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضاً".

وأضاف ذياب أن "وزارة الموارد المائية رصدت هذا الانخفاض قبل أربعة أيام تقريباً، وحدث نقص كبير جداً في نهر سيروان من 47 متراً مكعباً في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريباً القطع الكامل للمياه"، مؤكداً أن"هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان ،إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة".

وأشار إلى أن"الوزارة أصدرت بياناً بهذا الخصوص، وطلبت من الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة الواردات إلى ما كانت عليه وبشكلها الطبيعي، وتأمل أن تتحرك وزارة الخارجية أيضاً بهذا الاتجاه".

وتابع أن "الوزارة مستمرة في رصد التصاريف بشكل مستمر لمعرفة المتغيرات التي تحدث"، مبيناً أنه "حتى الآن لا توجد حصص متفق عليها ،إلّا أنه هناك وارداً طبيعياً للنهر ،وهذا الوارد مسجل ضمن المعدلات التي تصل سنوياً ،ويجب عدم المساس به".

وفي ما يتعلق بموضوع حملة رفع التجاوزات ذكر ذياب أن "الوزارة ما زالت مستمرة في هذا العمل، وطلبت من جميع دوائرها في المحافظات أن تتابع موضوع إزالة التجاوزات بشكل جدي ،وأيضا أن يكون هنالك استئناف لكوادر الموارد المائية من القطاعات العسكرية المسؤولة عن حماية هذه المناطق، وبالفعل كان هناك رفع العديد من التجاوزات"، مشيراً إلى أن"هناك نوعين من التجاوز، الأول هو على الحصص المائية ،والتجاوز الثاني هو على ضفاف الأنهر ومقطع النهر ،وفي بغداد خاصة، وأن كثيراً من المواطنين بنوا داخل مقطع النهر، وهذا الشيء مرفوض، لأن هذا يتعارض مع مرور الموجات الفيضانية ويأثر بشكل كبير في حالة الفيضان ،الذي يسبب رفع المناسيب ،ما يؤثر في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية الواقعة على ضفاف الأنهر".

وشدد على أن "الوزارة تواصل إزالة هذه التجاوزات ،ورفع الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين ،وأيضاً هنالك تجاوز خطير ،وهو رمي مياه المجاري الثقيلة داخل الأنهر ،سواء كان من دوائر الدولة ،وخاصة في بغداد، وأيضا رمي مخلفات المعامل ،ومن المواطنين أحياناً ،وهذه طبعاً تجاوزات في عموم المحافظات ،وهناك رمي لمخلفات المجاري في الأنهر ،وهذا الأمر تسبب بضرر كبير ،وأثر في نوعية المياه وتفشي الأمراض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن دولة القانون يحذر من أزمة مائية تضرب العراق بسب ’حرب المياه’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن دولة القانون يحذر من أزمة مائية تضرب العراق بسب ’حرب المياه’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).