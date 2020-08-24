عشرات الالاف يتظاهرون في بيلاروسيا ضد الرئيس الكسندر لوكاشينكو

2020/08/24 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عشرات آلاف البيلاروسيين أمس الأحد ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، مواصلين الضغط بعد أسبوعين من ولادة حركة احتجاج تاريخية تنديداً بانتخابات رئاسية موضع نزاع.وهذا الأسبوع، وعد رئيس الدولة، البالغ 65 عامًا والذي يتولى السلطة منذ 26 عامًا، بأنه “سيحل … Readmore

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