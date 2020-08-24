2020/08/24 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفي سياق متصل اعتبرت مصادر سياسية ان الوفد الأمني الذي رافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى البصرة يظهر حجم القلق الذي تعيشه السلطات العراقية جراء اتساع دائرة الاغتيالات ضد الناشطين

اذ اصطحب الكاظمي خلال الزيارة، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة، فضلاً عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.

وأشارت المصادر الى ان عمليات الاغتيال التي تطال الناشطين على يد جماعات مجهولة، يعتقد أنها تنتمي إلى جماعات مسلحة موالية لإيران، باتت تثير قلق ومخاوف السلطات الحكومية والمواطنين العراقيين على حد سواء..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر سياسية: الوفد الأمني الذي رافق الكاظمي إلى البصرة يظهر حجم القلق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر سياسية: الوفد الأمني الذي رافق الكاظمي إلى البصرة يظهر حجم القلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).