السفير العراقي في الرياض: نتواصل مع الجانب السعودي لتحديد موعد زيارة الكاظمي

2020/08/24 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المتوقع ان يُجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية قريبا.

وكشف السفير العراقي في الرياض قحطان الجنابي، عن ان السفارة العراقية في الرياض تتواصل مع الخارجية السعودية لتحديد الموعد النهائي لهذه الزيارة، مؤكدا حرص الطرفين على إنجاح الزيارة والمضي قدماً في تطوير علاقات استراتيجية قوية ومتينة.

وأكد الجنابي أن لدى السعودية رغبة بالاستثمار في العراق خصوصاً في مجال الطاقة، كونهما من أكثر مصدري النفط في “أوبك” ويمتلكان أكبر احتياطيات نفطية في العالم..



معربا عن وجود رغبة من العراق في فتح أكثر من منفذ حدودي مع الجانب السعودي أسوة بالدول الأخرى لتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين الجانبين مبينا أن السعودية لا تمانع الامر وستدرس ذلك بعد افتتاح منفذ عرعر.

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