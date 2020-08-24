كمالوندي يعترف بتعرض محطة نطنز النووية لعملية وصفها بالتخريبية

2020/08/24 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقرت السلطات الإيرانية للمرة الأولى، بوقوع ما وصفته بعمل تخريبي، في محطة نطنز النووية.

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كالموندي في تصريح، ان الانفجار الذي شهدته المحطة قبل نحو شهرين، كان ناجما عن عملية تخريبية، مبينا ان بلاده تجهز قاعتين جديدتين لإكمال العمل في أماكن أخرى من المحطة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد استبعدوا في وقت سابق، تعرض المحطة النووية الى هجوم من خارجها، فيما رجح آخرون ان يكون الاستهداف ناجما عن هجوم سيبراني.

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