العراق يخسر المركز الأول بانتاج التمور ويتراجع لمرتبة جديدة.. ومختصون يكشفون السبب

2020/08/24 | 11:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجع العراق إلى المرتبة السادسة عالميًا بانتاج التمور، بد ان كان يحتل المرتبة الأولى، فيما يمتلك أكثر من 600 صنفًا من التمور موزعة على 21 مليون نخلة.

وقالت الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور العراقية، ان العراق احتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور بعد ان كان يحتل المرتبة الأولى، مبينة أن العراق يمتلك 629 صنفا من التمور موزعة على 21 مليون نخلة، مشيرا إلى أن تراجع انتاج العراق يعود الى تدني أسعار التمور وضعف الصناعة التحويلية .

وأضاف أن الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور اعتمدت الية جديدة لتسعير التمور وهي 1.5 مليون دينار للطن الواحد من للتمور، بينما مليون دينار للطن الواحد من نوع التمر الزهدي.

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