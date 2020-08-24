مختص بالاقتصاد : العراق على شفا انهيار اقتصادي مخيف

2020/08/24 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / حذر المختص الاقتصادي جمال شاكر من انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد نتيجة الافتقار لمقومات الاقتصاد الحقيقية .وقال شاكر عضو المجلس المحلي المنحل في بعقوبة ، لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كلي على الموارد النفطية دون وجود مقومات داعمة اخرى للاقتصاد ، وهنا تكمن خطورة الوضع الاقتصادي العراقي الذي يتعرض الى الانهيار بشكل تدريجي دون وجود خطط حقيقية للنهوض به "، مبينا :" ان العراق على شفا انهيار اقتصادي مخيف ما لم تكن هناك معالجات حقيقية " .واضاف :" ان المستقبل القريب قد يكون اكثر تأثيرا على الواقع المعيشي للمواطن ، وان القروض الخارجية وفرض الفوائد لايمكن ان يتحمل الاقتصاد العراقي سدادها "، داعيا الجهات الحكومية الى تفعيل الموارد الاقتصادية من خلال اعادة الحياة الى المصانع المغلقة وتفعيل الضرائب والسيطرة على المنافذ الحدودية واستغلال الغاز الطبيعي وتوسيع وزيادة الانتاج النفطي ، للخروج من الازمة والانهيار الذي يلوح في الافق "./انتهى

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