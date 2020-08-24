العراق يتراجع من المرتبة الاولى الى السادسة عالميا في انتاج التمور

2020/08/24 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اعلنت الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور العراقية، ان العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور بعد ان كان يحتل المرتبة الاولى.وقال مستشار الشركة كامل الدليمي في بيان صحفي :" ان العراق يمتلك 629 صنفا من التمور موزعة على 21 مليون نخلة"، مشيرا الى :" ان تراجع انتاج العراق يعود الى تدني اسعار التمور وضعف الصناعة التحويلية ".واضاف :" ان الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور اعتمدت آلية جديدة لتسعير التمور ، وهي 1.5 مليون دينار للطن الواحد من تمور الدرجة الاولى ، و مليون دينار للطن الواحد من نوع التمر الزهدي"./انتهى8

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