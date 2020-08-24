السجن ( غيابيا ) خمس عشرة سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من اموال اعمار نينوى

2020/08/24 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم بالسجن بحقِّ موظف في مجلس محافظة نينوى؛ لاختلاسه مليارا ونصف المليار دينار من المال العام.واشارت الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ، إلى إقدام المُدان على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها.واضافت :" ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحقِّ المدان وفق أحكام المادَّة (316/ الشق الأول) من قانون العقوبات، و أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق (لمجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّة." واوضحت الدائرة : " ان المحكمة اصدرت حكمها بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ، المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمِّن مخالفاتٍ في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمِّن مقصريَّة المدان واحالته إلى القضاء، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة ".وكانت الهيئة قد أعلنت في نيسان من العام الماضي عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، وتجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76) مليار دينارٍ./انتهى9

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