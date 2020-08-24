2020/08/24 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُشِرت صورة مؤخراً قيل إنها تعود لزين الأسد، ابنة الرئيس السوري، بشار الأسد، وهي تقضي برفقة أصدقائها عطلة على شواطئ بحر إيجة.وأفادت وسائل إعلام تركية بأن زين الأسد البالغة من العمر 16 عاماً، موجودة حالياً في مدينة بودروم الساحلية.… Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابنه الاسد واصدقاءها يقضون عطلة في بحر أيجة في تركيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابنه الاسد واصدقاءها يقضون عطلة في بحر أيجة في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).