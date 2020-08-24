محذرا من كارثة .. عضو الزراعة النيابية : استقطاع حصة العراق المائية امر خطير

2020/08/24 | 11:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر نائب رئيس الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي اليوم الاثنين ، من كارثة في القطاع الزراعي ان استمرت دول الجوار بقطع حصة العراق من المياه “، داعيا ” الحكومة الى استخدام الملف الاقتصادي للضغط عليهم لضمان حصتنا المائية”.

وقال البعيجي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان دول الجوار تشن حرب مياه على بلدنا من خلال قطع حصة العراق المائية بشكل كبير وهذا الامر يضر بشكل غير طبيعي ومسبوق على اراضينا ومزارعينا بصورة كبيرة جدا .

واوضح ان مايحصل من استقطاع لحصة العراق المائية امر خطير جدا وسيضر بالزراعة بشكل وسيؤدي الى كارثة اذا استمر هذا الاستقطاع لحصتنا المائية من دول المنبع الامر الذي ينذر بكارثة لايمكن ان يستمر السكوت او التهاون مع التعامل معها كونها تمثل المصلحة العامة لبلدنا .

وشدد البعيجي على ضرورة ان تقوم الحكومة العراقية بالتحرك سريعا والتعامل مع دول المنبع من خلال استخدام كافة الخطوات للضغط عليها من اجل ضمان حصتنا المائية خصوصا والعالم يمر بأزمة كورونا لذلك ان وضع البلد لايتحمل ازمة اخرى اذا مااستمر التجاوز وقطع حصتنا المائية بهذا الشكل الكبير الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في بلدنا .

واضاف البعيجي نأمل من الحكومة العراقية ان يكون موقفها سريعا بالتعامل مع دول المنبع واستخدام الملف الاقتصادي والتجاري معها كورقة ضغط عليها لضمان عدم قطع حصتنا المائية باسرع وقت حتى لايستمر هذا التجاوز اكثر لانه امر خطير ولايتحمل اي تأجيل او تهاون حتى وان كنا مقبلين على فصل الشتاء يجب التعامل مع ملف المياه بشكل جاد مع دول المنبع والضغط عليها لمصلحة بلدنا

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