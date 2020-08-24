طهران تكشف للمرة الأولى عن محتوى الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية

2020/08/24 | 11:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الإيرانية للمرة الأولى، عن محتوى الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي اسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية مطلع العام الجاري.

وأوضح رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية توراج دهقاني في تصريح، ان جهاز التسجيل في قمرة القيادة، سجل محادثة بين الطيار ومساعده وأحد المرشدين في اللحظات الفاصلة بين انفجار الصاروخ الأول قرب الطائرة، والانفجار الثاني الذي أسفر عن تدميرها وسقوطها.

وأضاف دهقاني ان الصندوق الأسود توقف عن العمل بعد تسع عشرة ثانية من الانفجار الأول، وهو ما يجعل استعادة البيانات الخاصة بتأثيرات الصاروخ الثاني أمرا مستحيلا.

وكانت طهران قد انكرت مسؤوليتها عن الحادث، الذي أدى الى مقتل جميع ركاب الطائرة وطاقمها، والبلغ عددهم مئة وستة وسبعين شخصا، لتعلن لاحقا ان الدفاعات الجوية للحرس الثوري هي المسؤولة عن الطائرة.

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