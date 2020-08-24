ارتفاع اسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم الاثنين

2020/08/24 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم الاثنين في البورصات ومحلات الصيرفة العراقية، فيما ارتفع سعر الصرف مقارنة باخر سعر اغلاق.

بغداد – بورصة الكفاح122,950….السعر في الصيرفات ( تقريبي )122,500123,500——-———————البصرة123,000—————-الموصل123,350—————-اربيل 123,300—————-السليمانية123,300—————ميسان123,200

واغلقت بورصة الكفاح يوم امس على سعر صرف بلغ 122.850

فيما كانالسعر في الصيرفات122,250123,250

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