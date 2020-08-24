المرور تصدر بيانا بشأن معاملات نقل الملكية وإجازات السوق

2020/08/24 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

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منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، إعادة فتح دوائرها لترويج معاملات نقل ملكية المركبات وإصدار وتجديد إجازات السوق.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم (24 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه، حصلت موافقة وزير الداخلية عثمان الغانمي على فتح دوائر المرور لترويج معاملات نقل ملكية المركبات واجازات السوق.

واشارت الى ان العمل سيكون بحسب "الحجز الإلكتروني"، داعية المواطنين لمراجعة مجمعات التسجيل واصدار اجازة السوق في الموعد المحدد حسب الحجز الإلكتروني المسبق، والإلتزام بالتباعد البشري وبالاجراءات الوقائية الصحية حفاظا على سلامة الجميع.

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