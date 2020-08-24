الآسيوي يستخدم رسميا للمرة الاولى في مسابقاته الـ (فار) بدوري الأبطال 2020

2020/08/24 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، وبشكل رسمي قراره بتطبيق تقنية حكم الفيديو الـ "VAR"، في دوري أبطال آسيا 2020.





ويمثل العراق في النسخة الحالية، فريق الشرطة ويلعب في المجموعة الاولى الى جانب الاهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران، وتستأنف مباريات المجموعة في ايلول المقبل بالدوحة القطرية.

وكتب الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في دوري أبطال آسيا 2020 بدءًا من الدور ربع النهائي.





وأشار حساب "دوري أبطال آسيا"، إلى هذا القرار بإنه سيحدث "للمرة الأولى على مستوى مسابقات الأندية التابعة للاتحاد القاري".

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