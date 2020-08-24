استكمال إجراءات صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة العمل

2020/08/24 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، استكمال إجراءات صرف رواتب المعينين الجدد على ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة النائب صادق مدلول لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "إجراءات صرف الرواتب اكتملت للمعينين الجدد، الذين باشروا بالعمل في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف أن "وزارة المالية طلبت من ممثلي عن محافظة ذي قار للعمل والشؤون الاجتماعية، نسخة المصادقة من المحافظ، حتى يتم صرف رواتب المعينين الذين باشروا بالعمل".

وأشار إلى أن "موضوع الأوائل الذين تم تعيينهم في مركز الوزارة يبلغ عددهم 37 من جميع المحافظات، فضلا عن وجود 10 من المعينين بأوامر أخرى، الذين تم تعيينهم في عام 2019 ولم يباشروا بالعمل".

وأوضح أن "وزارة المالية استكملت كتب 10 من هؤلاء وصدرت أوامر حذف واستحداث، لان تم تعيينهم في عام ٢٠١٩ ولم يباشروا بالعمل لغاية عام٢٠٢٠، لذلك يجب أن تكون مصادقة لحركة الملاك حتى يسمح لهم بالمباشرة".

وتابع أنه "تم إرسال كتاب الى وزارة العمل للعدد المتبقي 37 لان لديهم نقص في الأوليات"، مؤكدا انه "خلال الاسبوع الجاري ستكتمل اجراءات المتبقين منهم وسيباشرون بالعمل".

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