بالوثيقة .. وزارة التعليم تحدد توقيتات الدراسة المسائية واجورها

2020/08/24 | 11:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيتات الدراسة المسائية واجورها ، فيما خولت الجامعات صلاحية التخفيض.

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