الثقافة تنعى الشلاه

2020/08/24 | 11:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم تعازيه إلى الوسط الأدبي؛ برحيل الشاعر، والأديب سعد الشلاه الذي توفى اليوم الاثنين.وقال وزير الثقافة في برقية تعزيةٍ نقلها المكتب الإعلامي: لقد كان الشاعر والأديب سعد الشلاه صوتاً شعرياً متميزاً، متمكناً من التعبير عن قضايا الإنسان بلغةٍ مكثفةٍ. وختم الوزير البرقية بالقول: رحم الله الفقيد بواسع رحمته، والهم أهله، وذويه، ومحبيه الصبر والسلوان.الجدير بالذكر أن الأديب سعد الشلاه من مواليد محافظة بابل 1954 م، خريج كلية التربية / قسم اللغة العربية، أصدر دواني شعر: الأول مشترك مع الشاعرة المغربية الدكتورة أسماء غريب بعنوان (تانغو ولا غير) عام 2014، والثاني بعنوان (كف أمي)عام 2015 وله مجموعةٌ قصصيةٌ بعنوان (الجندي والمجرشة).عمار المسعودي شارك إذا أردت

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