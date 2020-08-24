2020/08/24 | 11:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية: الفرات نيوز} سجلت جامعة جونز هوبكنز الامريكية 23.586.903 اصابة مؤكدة بوباء كورونا حتى صباح اليوم الاثنين في مختلف انحاء العالم.





وقالت الجامعة التي تتابع تطورات الوباء ان عدد حالات الوفاء قد بلغت 812.593 حالة، فيما وصل عدد المتشافين الى 16.086.235 متشافٍ .

هذا وما زالت الولايات المتحدة التي تقترب من تسجيل المليون السادس اصابة على رأس قائمة الدول المتضررة، اما البرازيل والهند اللتين سجلتا كلا منهما اكثر من ثلاثة ملايين اصابة فتحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي ياتي بعدهما من حيث عدد الاصابات روسيا ثم جنوب افريقيا.

محمد المرسومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا حول العالم.. اكثر من 23 مليون اصابة حتى الان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا حول العالم.. اكثر من 23 مليون اصابة حتى الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).