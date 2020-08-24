العراق يتراجع الى المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور

2020/08/24 | 11:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور العراقية، ان العراق يحتل المرتبة السادسة عالميا في انتاج التمور بعد ان كان يحتل المرتبة الاولى.

وقال مستشار الشركة كامل الدليمي في بيان صحفي :” ان العراق يمتلك 629 صنفا من التمور موزعة على 21 مليون نخلة”، مشيرا الى :” ان تراجع انتاج العراق يعود الى تدني اسعار التمور وضعف الصناعة التحويلية “.

واضاف :” ان الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور اعتمدت آلية جديدة لتسعير التمور ، وهي 1.5 مليون دينار للطن الواحد من تمور الدرجة الاولى ، و مليون دينار للطن الواحد من نوع التمر الزهدي”.

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