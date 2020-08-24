الإعلان عن تطوير وتحديث الخط الإنتاجي لشركتي عشتار والقيثارة

2020/08/24 | 11:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنتْ هيئة استثمار بغداد، الاثنين، عن تطوير وتحديث الخط الانتاجي لشركتي عشتار والقيثارة الصناعيتين، لانتاج انواع معينة من المواد الكهربائية وتغطية حاجة السوق.وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة ضاعفت جهودها بالآونة الاخيرة لدعم الصناعة المحلية سعيا لعودتها الى انتاج المواد التي تغطي حاجة السوق”، مشيرا الى انها “منحت اجازات مشاريع الى العديد من الشركات الاستثمارية، ومنها مشروع اعادة تأهيل شركة الصناعات الخفيفة لتطوير انتاج علامتي عشتار والقيثارة التجاريتين لانتاج المواد الكهربائية”.وأضاف الزاملي ان “الهيئة عملت على تطوير الخطوط الانتاجية لشركة الصناعات الخفيفة في المنطقة الصناعية بالزعفرانية”، منوها بان “الشركة تعمل على انتاج ثلاجات مختلفة الاحجام وعارضات عمودية ومجمدات افقية وعمودية وكذلك سخانات شمسية وطباخات مختلفة الانواع والموديلات والتي تعد من المنتجات المحلية ذات المواصفات العالمية والتي تحمل علامتي عشتار والقيثارة”.



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