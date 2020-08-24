بكتيريا خطرة سببها المياه الملوثة تدخل 500 مواطن صيني المستشفى

2020/08/24 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب مئات الأشخاص في شرق الصين ببكتيريا، تسبب إلتهابا معويا حادا بعد أن شربوا مياها ملوثة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إغلاق شركة المياه المحلية.

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