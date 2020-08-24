مفوضية حقوق الإنسان تعلق على تظاهرات الإقليم وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس

2020/08/24 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، حكومة إقليم كردستان الى النظر لمطالب المتظاهرين المشروعة، والعمل على إيجاد حوار مشترك والوصول معهم للاستجابة لمطالبهم.

وأصدرت المفوضية بيانا بشأن الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن إقليم كردستان، طالبت من خلاله القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، والحفاظ على أرواحهم من أي اعتداء أو انتهاك للحقوق، داعية في الوقت ذاته المتظاهرين الى الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالتظاهر السلمي، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعاون مع القوات الامنية والابتعاد عن اي صدامات معها للحفاظ على سلامة أمن الإقليم والمواطنين فيه، مبينة انها تتابع بقلق تظاهرات إقليم كردستان، وتبدي أسفها البالغ لما صاحبها من احداث، والتي كان من بينها سقوط العديد من الجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، إضافة الى حالات حرق الابنية وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، وإتلاف للمستندات الرسمية.

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