إصابات أكثر ووفيات أقل.. البيانات الجديدة تظهر تغيرا في طبيعة وخطورة كورونا

2020/08/24 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، عن حدوث تغير في وتيرة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على مستوى العالم.

واظهرت البيانات الأخيرة المتعلقة بحصيلة ضحايا الفيروس، ارتفاعا في اعداد المصابين في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، يقابله في الوقت ذاته انخفاض في معدل الوفيات، مشيرة في هذا السياق الى تراجع عدد من مستخدمي التنفس الاصطناعي في المستشفيات البريطانية، من ثلاثة آلاف شخص لسبعين شخصا فقط.

وبرر الأطباء والخبراء بمجال الصحة، انخفاض عدد الوفيات بعوامل من بينهافاعلية بعض الأدوية المستخدمة في العلاج، واصابة نسب كبيرة من الشباب مؤخرا، من أصحاب المناعة الأكبر مقارنة بكبار السن، الذين كانوا الأكثر إصابة خلال الموجة الأولى للوباء.

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