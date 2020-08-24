النائب الركابي لـ/نينا/: لانثق بالامريكان باية قضية.. ولسنا بحاجة لقوات قتالية في العراق

2020/08/24 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية كاطع الركابي، ان العراق ليس بحاجة لاية قوات قتالية في العراق.وقال الركابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" لم تكن هناك اتفاقيات بين العراق والولايات المتحدة ، انما اتفاقات بشكل مبدئي ، يمكن ان تتطور اذا كانت هناك حاجة ومصداقية"، مبينا :" ان هناك فرقا بين الاتفاق والاتفاقية ، فالاخيرة تبرم بين دولة واخرى ويجب ان يصادق عليها من قبل البرلمان".واضاف "اننا لا نثق بالامريكان في اية قضية لانهم لم يصدقوا معنا ، وهم يبحثون عن مصالحهم دائما"، مشيرا الى ان "اتفاقية الاطار الستراتيجي التي وقعت في 2008، لم يطبق منها شيء على الارض".وتابع انه "بحسب القرار الذي اتخذه البرلمان لا يجوز بقاء القوات الاميركية، والعراق ليس بحاجة الى قوات قتالية لانه يمتلك القدرة للدفاع عن نفسه".وخلص الركابي الى القول :" اننا بحاجة الى فنيين لان سلاحنا متنوع"./انتهى10

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