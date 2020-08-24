سبعة وخمسون مليار دينار ايراد النقل البحري خلال شهر ين

2020/08/24 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا / اعلنت الشركة العامة للنقل البحري، تحقيقها 57 مليار دينار ، ايرادا ، خلال شهري ايار وحزيران الماضيين.وقال مدير عام الشركة محيي الدين عبد الرزاق بحسب بيان صحفي :" ان الشركة تمكنت من تسجيل قفزة كبيرة في ايراداتها الشهرية بنسبة 150٪ لتصل إلى اكثر من 57 مليار دينار لشهري ايار وحزيران مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 22 مليار دينار".واضاف :" ان الشركة تمتلك 6 بواخر مختلفة الطاقات ، بضمنها باخرتان لنقل مادة الرز من دول المنشأ الى موانئ البصرة"./انتهى8

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