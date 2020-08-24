2020/08/24 | 11:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، عن استكمال اجراءات صرف رواتب المعينين الجدد على ملاك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.



وقال عضو اللجنة النائب صادق مدلول في تصريح صحفي إن "إجراءات صرف الرواتب اكتملت للمعينين الجدد، الذين باشروا بالعمل في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأضاف أن "وزارة المالية طلبت من ممثلين عن محافظة ذي قار للعمل والشؤون الاجتماعية، نسخة المصادقة من المحافظ، حتى يتم صرف رواتب المعينين الذين باشروا بالعمل"، مشيرا الى ان "موضوع الأوائل الذين تم تعيينهم في مركز الوزارة يبلغ عددهم 37 من جميع المحافظات، فضلا عن وجود 10 من المعينين بأوامر أخرى، الذين تم تعيينهم في عام 2019 ولم يباشروا بالعمل".وأوضح أن "وزارة المالية استكملت كتب 10 من هؤلاء وصدرت أوامر حذف واستحداث، لانهم تم تعيينهم في عام ٢٠١٩ ولم يباشروا بالعمل لغاية عام٢٠٢٠، لذلك يجب أن تكون مصادقة لحركة الملاك حتى يسمح لهم بالمباشرة".وتابع أنه "تم إرسال كتاب الى وزارة العمل للعدد المتبقي وهو 37 ، لان لديهم نقصا في الأوليات"، مؤكدا انه "خلال الاسبوع الجاري ستكتمل اجراءات المتبقين منهم وسيباشرون بالعمل"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن استكمال اجراءات صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة العمل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن استكمال اجراءات صرف رواتب المعينين الجدد في وزارة العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).