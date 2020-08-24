وزير الثقافة يكشف عن ذمته المالية

2020/08/24 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة عن كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم عن ذمته المالية للسنة المالية 2020.وذكرت الهيئة في بيانٍ ، انها تلقت استمارة كشف الذمة المالية لوزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم عبد حمادي للعام الجاري .وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام الماضي عن تفاصيل التعديل الاول لقانونها النافذ الرقم 30 لسنة 2011، بعد اقرار مجلس النواب التعديل طبقاً لاحكام البند أولاً من المادة (61) والبند ثالثاً من المادة (73) من الدستور ، اذ حددت المادة (16/ أولاً) المشمولين بالافصاح عن ذممهم المالية./انتهى9

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