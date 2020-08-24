مصرف الرافدين يعلن شمول فئات من موظفي الدولة بالسلف الشخصية

2020/08/24 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، شمول منتسبي قيادة شرطة بغداد ومديرية شؤون الأحوال والجنسية العامة المقر وكلية الشرطة في وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه “تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.وأشار … Readmore

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