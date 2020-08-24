قيادة عمليات البصرة تصدر توجيهات صارمة لإيقاف عمليات الاغتيال

2020/08/24 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت قيادة عمليات البصرة أوامر مشددة لإيقاف عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين وملاحقة المندسين في المحافظة.

وأكد قائد عمليات البصرة اللواء أكرم صدام، في بيان عقب زيارة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للمحافظة، على ضرورة التطبيق الحرفي للقرارات الحكومية بإشراف مباشر من قبل القادة والآمرين والضباط، وتشكيل خلية أزمة من الوكالات الاستخبارية حصرا لكشف ومطاردة المتورطين بقتل المتظاهرين، واعتبار المواطن البصري خط أحمر، وعدم استخدام الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلميين.

وشدد على أهمية تشخيص المندسين والمسيئين للتظاهرات السلمية، والتأكيد على على منع استخدام قناني الملوتف أو الأدوات الجارحة، وتأمين الحماية الأزمة للمتظاهرين عبر التنسيق مع اللجان التنسيقية للمتظاهرين.

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