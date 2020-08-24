لمناقشة تصاعد وتيرة العنف في البصرة.. الأمن والدفاع النيابية تجتمع مع القيادات الأمنية

2020/08/24 | 11:40 - المصدر: قناة التغيير

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لمناقشة تصاعد وتيرة العنف في محافظة البصرة..



تجتمع لجنة الامن والدفاع النيابية مع القيادات الأمنية خلال اليومين المقبلين.

وأشارت اللجنة الى ان انها التقت وزير الداخلية وناقشت معه الكثير من الامور ومن بينها الانفلات الأمني وحصر السلاح وفرض القانون، مبينة ان هناك دعوة لوزير الدفاع في الاسبوع المقبل واستضافة في لجنة الامن والدفاع للتباحث بشأن هذه الاضطرابات..



واعتبر أعضاء اللجنة ان اعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية مرهونة بتوفير الحياة اللائقة وإيجاد فرص عمل للعاطلين والارتقاء بالخدمات.

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