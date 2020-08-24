2020/08/24 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني عن القاء القبض على شخص بحوزته (540) شريحة اتصال في جنوب صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في جنوب محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية، وكمين محكم على شخص يتاجر بشرائح الاتصال دون تسجيل اسماء حائزيها لدى الشركات”.

واكدت ” قد ضبطت بحوزته ما يقارب (540) شريحة مفعلة باسماء وهمية؛ واعترف لدى تدوين اقواله اصولياً بالمتاجرة بها في العاصمة بغداد علاوة على بعض المحافظات الغربية؛ اذ جرى تسليمه مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخص بحوزته (540) شريحة اتصال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخص بحوزته (540) شريحة اتصال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).