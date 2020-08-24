الجمارك تحقق إيرادات بقيمة 3.4 مليار دينار خلال يوم واحد

2020/08/24 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن إجمالي ايراداتها المتحققة ليوم امس الاحد في مراكزها الكمركية والذي بلغ اكثر من ثلاثة مليارات و400 مليون دينا رغم تصفير الرسوم الكمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق بعض المراكز الحدودية بسبب جائحة كورونا .وقالت الهيئة في بيان لها تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انها “وفي ظل الظروف العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي تمر على بلدنا العزيز تستمر كوادرها العاملة في كافة المديريات و المراكز الكمركية بالمساهمة الفعالة في الوقوف عونا لشعبهم و وطنهم متحدين كافة التحديات ومعوقات العمل للأرتقاء بعملهم وتحقيق اعلى الإيرادات”.وأضافت، أنها “ساهمت في تسهيل دخول آلاف الارساليات من الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الارساليات الى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لأيصالها الى المستهلك في ظل الأزمة الحالية”.



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