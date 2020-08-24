بيان جديد من وزارة التربية بشأن امتحانات السادس الاعدادي

2020/08/24 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، إنهاء استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الاعدادي بجميع فروعها التي من المقرر أن تبدأ مطلع شهر أيلول المقبل في بغداد والمحافظات.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 آب 2020)، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات انهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية من خلال تزويد المراكز الامتحانية بالمستلزمات الضرورية، وكذلك التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لحمايتها، فضلا عن تحصين الممتحنين بالإجراءات الوقائية عن طريق تزويد المراكز بمواد التعفير، والتعقيم، والكمامات، للحفاظ على سلامتهم من وباء كورونا بالتعاون مع الجهات الساندة لها".

وأشار البيان إلى أن "المديرية ذاتها باشرت بأعداد النماذج الخاصة بالأسئلة الوزارية للدورين الأول والثاني لطلبة السادس الإعدادي المنتظمين للعام الدراسي 2019 – 2020 ، والتي سيتم فيها مراعاة الوضع العام للبلد وتبسيطها على الطلبة من دون تعقيد".

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