عالية نصيف تطالب بالغاء الاحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها الارض القريبة من مطار بغداد

2020/08/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ طالبت النائبة عالية نصيف، رئيس الوزراء بالتدخل لايقاف والغاء الاحالات غير القانونية للاستثمار.وقالت نصيف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "قانون الاستثمار قبل التعديل عام ٢٠١٥ كان يمنح الارض مجاناً ، بشرط ان تكون للمستفيد الاخير من الوحدة السكنية، ولم يطبق بسبب سيطرة المستثمرين على قيمة الارض ولَم يستفد المستهلك من القانون".واضافت انه "تم تعديل القانون في عام ٢٠١٥ فأصبحت الاراضي التي تقع داخل حدود البلدية تعطى مقابل بدل، والتي تقع خارج حدود البلدية تعطى مجانا، وأصبحت قيمة البدل 2% من قيمة الارض، وهذا مخالف للقانون"، مشيرة الى ان "قانون البلديات يتضمن قيام المستفيد بدفع بدل كامل عن الارض، وتم الاعتراض من قبل مجلس النواب وتوجد لجنة تنظر في هذا الامر، ولكن تم التريث إلى حين (حسم جميع الاراضي المهمة) وبعدها يرجعون الى القانون".وتابعت نصيف أن "من بين الكوارث التي حصلت في احالة الأراضي للاستثمار هي إحالة الأرض المجاورة لمطار بغداد الدولي لشركة الرضا للاستثمارات العقارية وبشكل مخالف للقانون"، موضحة ان "هذه الأرض الممتدة على مساحة ١٦٠٠ دونم ابتلعتها هذه الشركة لتبني عليها وحدات سكنية وتتاجر بها".وأكدت نصيف "ضرورة تدخل رئيس الوزراء وإيقاف وإلغاء كافة الإحالات غير القانونية للاستثمار، وسحب إجازة الاستثمار من بعض المواقع الستراتيجية والمهمة بالنسبة للدولة كالأرض القريبة من مطار بغداد الدولي، وفتح سلسلة تحقيقات حول الإحالات السابقة المخالفة للقانون"./انتهى10

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